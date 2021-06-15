Горный Алтай откроет дополнительные ковидные госпитали

Дополнительные ковидные госпитали откроют в Республике Алтай, где продолжается рост числа заболевших коронавирусом, сообщило правительство региона.
Ранее в республике из-за снижения заболеваемости число коек в ковидных госпиталях было сокращено до 150, а число самих госпиталей – до двух. Однако в регионе, как и в большинстве других регионов страны, заболеваемость опять начала расти, и больницы начали перепрофилировать обратно.
На прошлой неделе число коек увеличили до 180. На этой неделе начали работу дополнительные моногоспитали на базе Республиканской больницы на 40 мест и Чойской районной больницы на 25 мест.
«Таким образом, в регионе в настоящий момент развернуто 245 коек для больных коронавирусом, из них занято 173. Кроме того, принято решение об открытии моногоспиталя на 24 места на базе Турочакской районной больницы», – сообщают власти региона.
Когда несколько месяцев назад в регионе началось снижение заболеваемости, в сутки здесь фиксировали одного-пять заболевших, сейчас – порядка 20. Всего с начала пандемии в республике с населением порядка 218 тысяч человек заболели коронавирусом 17 378, из них выздоровели 16 835 человек, умерли 284 пациента. Вакцину одной из трех разновидностей, по последним данным, поставили 31 618 человек.
EgargrishНадо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.
pepelmetalЛогика давно покинула это стану...
west_nikОт мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....
saxatа чему рушится? всё давно в руинах...