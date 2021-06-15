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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Горный Алтай откроет дополнительные ковидные госпитали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дополнительные ковидные госпитали откроют в Республике Алтай, где продолжается рост числа заболевших коронавирусом, сообщило правительство региона.

Ранее в республике из-за снижения заболеваемости число коек в ковидных госпиталях было сокращено до 150, а число самих госпиталей – до двух. Однако в регионе, как и в большинстве других регионов страны, заболеваемость опять начала расти, и больницы начали перепрофилировать обратно.

На прошлой неделе число коек увеличили до 180. На этой неделе начали работу дополнительные моногоспитали на базе Республиканской больницы на 40 мест и Чойской районной больницы на 25 мест.

«Таким образом, в регионе в настоящий момент развернуто 245 коек для больных коронавирусом, из них занято 173. Кроме того, принято решение об открытии моногоспиталя на 24 места на базе Турочакской районной больницы», – сообщают власти региона.

Когда несколько месяцев назад в регионе началось снижение заболеваемости, в сутки здесь фиксировали одного-пять заболевших, сейчас – порядка 20. Всего с начала пандемии в республике с населением порядка 218 тысяч человек заболели коронавирусом 17 378, из них выздоровели 16 835 человек, умерли 284 пациента. Вакцину одной из трех разновидностей, по последним данным, поставили 31 618 человек.

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Республика Алтай #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

pepelmetal

Логика давно покинула это стану...

west_nik

От мёртвого осла уши...Газ никто не перекрывает полностью, снизится подача. Да, навара будет меньше....

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...
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