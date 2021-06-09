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Взрыв произошел на угольном разрезе в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза в Бурятии в среду, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы правительства республики.

Пострадавших готовят к транспортировке в Мухоршибирскую ЦРБ  для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

«Ситуация находится на контроле главы Бурятии. Борт санавиации готов оказать медицинскую помощь в случае необходимости», — добавила представитель пресс-службы.

Это не первое ЧП при добыче полезных ископаемых в Бурятии в июне. Так, в четверг 3 июня, взрыв произошел на золотодобывающей шахте на участке «Владимирский» Окинского района, один человек погиб. Причиной взрыва могла стать самопроизвольная детонация.
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