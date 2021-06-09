Взрыв произошел на угольном разрезе в Бурятии

Четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на месторождении Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угольного разреза в Бурятии в среду, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы правительства республики.
Пострадавших готовят к транспортировке в Мухоршибирскую
ЦРБ для обследования и оказания
необходимой медицинской помощи.
«Ситуация находится на контроле главы Бурятии. Борт санавиации готов оказать
медицинскую помощь в случае необходимости»,
Это не первое ЧП при добыче полезных ископаемых в Бурятии в июне. Так, в четверг 3 июня, взрыв произошел на золотодобывающей шахте на участке «Владимирский» Окинского района, один человек погиб. Причиной взрыва могла стать самопроизвольная детонация.
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