Велосипедистов в Красноярске обстреляли из машины такси

Полицейские проверяют информацию после публикации видеозаписи в соцсетях, на которой из машины такси стреляют в велосипедистов, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как пассажир автомобиля такси на улице Дубровинского направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки.
По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются личности участников конфликта.
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
ponhik78Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...
all busyВсе правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.