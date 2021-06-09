Велосипедистов в Красноярске обстреляли из машины такси

Полицейские проверяют информацию после публикации видеозаписи в соцсетях, на которой из машины такси стреляют в велосипедистов, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как пассажир автомобиля такси на улице Дубровинского направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки.

По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются личности участников конфликта.