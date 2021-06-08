НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Суд утвердил штрафы «Одноклассникам» за посты о митингах

Источник:
Sibnet.ru
197 1
Фото: © Sibnet.ru

Савеловский суд Москвы признал законным штрафы на общую сумму 4 миллиона рублей, которые назначили Mail.ru Group за наличие в соцсети «Одноклассники» запрещенного контента, сообщает пресс-служба учреждения.

Роскомнадзор ранее объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассниках», Facebook, Twitter и YouTube.

Ведомство указывало, что если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.

Еще по теме
WhatsApp получил новую функцию входа
«ВКонтакте» запустила исчезающие и тихие сообщения
Сибирский губернатор попал в топ «зеленых»
Секретную функцию нашли в Android
смотреть все
Технологии #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уровень затопившей Тулун реки превысил критическую отметку
Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»
Органы опеки ответят за семью под Новосибирском, где дети ели окурки
Ученые доказали влияние вакцинации на мужскую фертильность
Самое популярное
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Грозы и град накроют Томскую область
Браузер Firefox получил новый интерфейс
Обсуждение (1)
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
32
МИД посчитал санкции против России «вечными»
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
24
Новосибирцы попросили Путина наказать инспектора, застрелившего парня
23
Санкции США стали загадкой для Путина
22
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Sibnet.Ru