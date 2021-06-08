Суд утвердил штрафы «Одноклассникам» за посты о митингах

Савеловский суд Москвы признал законным штрафы на общую сумму 4 миллиона рублей, которые назначили Mail.ru Group за наличие в соцсети «Одноклассники» запрещенного контента, сообщает пресс-служба учреждения.

Роскомнадзор ранее объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассниках», Facebook, Twitter и YouTube.

Ведомство указывало, что если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами, с платформ взыскано несколько десятков миллионов рублей.