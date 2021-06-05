Житель Тувы заразился сибирской язвой

Заражение сибирской язвы подтвердилось у 29-летнего жителя села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна, это произошло во время разделывания туши животного, сообщает Управление Роспотребнадзора по Туве.

Самолечение опасного заболевания чуть не привело к тяжелому исходу, заболеваемость проявилась повышением температуры тела, болезненностью лимфоузлов, появлением характерных черных некротических язв на коже. Теперь больной получает все необходимое лечение в инфекционной больнице.

«Заражение молодого человека произошло при убое и разделывании крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.

Риски случаев инфицирования сибирской язвой животных возникают при активизации почвенных очагов сибирской язвы, аномальные природные явления вроде паводка способствуют разносу возбудителя инфекции на большие расстояния, попадая на почву, пастбища, водоемы.

Врио Главы Республики Тыва ввел с 3 июня карантин на территории сельского поселения Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна, запрещен въезд и выезд транспорта, проводится осмотр и обследование каждого жителя. Именно этом районе Тувы в 1934 году была вспышка сибирской язвы.

Также жителей попросили сдать мясо из лавки «Кежик» в городе Ак-Довурак, купленное в период с 27 мая. Требование эпидемиологов основано на доказанной способности возбудителя сибирской язвы заражать бациллами хранившиеся в одном месте мясные продукты.

Сибирская язва –инфекционная болезнь, возбудителем которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности.