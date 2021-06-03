Женихи в Забайкалье оказались моложе невест

Средний возраст женщин, вступивших в брак в Забайкалье с начала 2021 года, оказался больше, чем у мужчин, сообщила пресс-служба краевого управления ЗАГС.

Специалисты ЗАГС выяснили, что по статистике большее число вышедших замуж женщин находилось в возрасте от 18 до 30 лет, а женившихся мужчин — от 18 до 24 лет. Впервые вступили в брак 1,5 тысячи женщин и 1,4 тысячи мужчин.

Количество браков по сравнению с прошлым годом увеличилось, отметили специалисты. Если за 12 месяцев прошлого года узаконили отношения 5,4 тысячи пар, то за пять месяцев прошлого года уже зарегистрировано более 2,2 тысячи браков.

Самое большое число браков в 2020 году зарегистрировано в ЗАГСах Читы. Среди районов на первом месте Краснокаменский, на втором — Читинский, на третьем — Борзинский. А самое маленькое число браков — 21 — зарегистрировано в Александрово-Заводском районе. В районе живет 7,1 тысячи человек.

В 2020 году после первой волны коронавируса в России и снятия жестких ограничений Росстат зафиксировал резко увеличившееся количество разводов. Чаще других расторгали браки семьи в Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО, Калининградской, Амурской и Магаданской областях.