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Платиновый верблюжонок родился в красноярском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Верблюжонок платинового окраса родился в зоопарке «Роев ручей», его назвали Эверестом, сообщается в соцсетях зоопарка.

В парке «Роев ручей» у пары белых верблюдов Айсберга и Изольды родился верблюжонок. Это замечательная, крепкая пара проживает в парке с 2001 года, и регулярно радует потомством. Беременность у верблюдов длится больше года и все это время Айсберг заботится о своей Изольде.

«Они очень трогательная и красивая пара, но как мама, Изольда заслуживает всяческих порицаний. Как и в предыдущих случаях, мамаша отказалась выкармливать малыша (это уже восьмой «подкидыш»), и как всегда, заботу о малыше взяли на себя зоологи парка», — говорится в сообщении.

В этот раз верблюжонок родился необычного, платинового окраса, не похожего ни на маму, ни на папу. Ему исполнилась неделя от роду, и он любопытен, прекрасно себя чувствует, немного подрос и с удовольствием сосет молоко из бутылочки.

Кличку верблюжонку уже придумали — «Эверест», такую же красивую, как и у других верблюдов «Роева ручья». Он еще очень мал, но совсем скоро вырастет и будет как настоящая горная вершина.

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