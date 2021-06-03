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Археологи нашли курительные трубки XVIII века в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © организация «Археологическое исследование Сибири»

Археологи нашли на территории Красноярского острога — курительные трубки, это подтвердило их теорию о том, что в этом месте в XVIII века был бар, сообщает организация «Археологическое исследование Сибири».

Курение плотно входит в обиход начиная со времен Петра I, который разрешил курение и продажу табака, а также в 1705 году учредил две табачные фабрики. Как следствие повсеместно распространяются различные аксессуары, в том числе, курительные трубки, которые могли быть изготовлены из металла, дерева, бересты, морской пенки, глины, фарфора, камня, кости или янтаря.

В Красноярском остроге нашли трубки, четыре из которых изготовлены из глины, по одному из дерева и камня. Трубка состояла из головки, куда закладывался табак, соединяющейся с чубуком или стеблем (в находках отсутствуют), заканчивающемся мундштуком.


В деревянной головке трубки на фото виден металлический вкладыш для тлеющего табака, позволявший дереву не прогорать слишком быстро. На одной из трубок под головкой видно клеймо мастерской. Часто все составляющие курительной трубки были разборными, так удобнее было хранить в специальных футлярах.

Мундштуки, как и трубки, могли быть изготовлены из различных материалов, но на Красноярском остроге найдены костяные. Обнаруженные в раскопе трубки, наряду с большим количеством монет и осколков стеклянных сосудов, также свидетельствуют о возможном функционировании здесь питейного заведения.

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Красноярск #Наука #История
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