Квартиры на «вторичке» подорожали в Новосибирске на 13%

Квартиры на вторичном рынке Новосибирска выросли на 13%, больше всего в цене прибавляют квартиры не старше 2000 года, сообщил эксперт по недвижимости, руководитель офиса «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

Новые дома класса комфорт дорожают быстрее. Так же, как студии маленькой площади, квартиры в центре и у метро. По оценкам эксперта, спрос на новые объекты на вторичном рынке не старше 2000-го года постройки значительно выше, потому и рост цен на них за год составил около 20%, а на старый фонд – около 8-10% при среднем – 13%.

«В этом году стабильный рост продолжится. Ставки по ипотеке остаются, как и в 2020 году, на рекордно низком уровне за всю историю ипотеки. Государство запускает новые программы субсидирования и увеличивает доступность уже существующих. Банки нередко предлагают ставки ниже 6% на программы без госучастия. Поэтому считаю, что завершение льготной ипотеки 1 июля 2021 не повлечет за собой резких изменений на рынке недвижимости», — отметил Ибрагимов.