НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Квартиры на «вторичке» подорожали в Новосибирске на 13%

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Квартиры на вторичном рынке Новосибирска выросли на 13%, больше всего в цене прибавляют квартиры не старше 2000 года, сообщил эксперт по недвижимости, руководитель офиса «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

Новые дома класса комфорт дорожают быстрее. Так же, как студии маленькой площади, квартиры в центре и у метро. По оценкам эксперта, спрос на новые объекты на вторичном рынке не старше 2000-го года постройки значительно выше, потому и рост цен на них за год составил около 20%, а на старый фонд – около 8-10% при среднем – 13%.

«В этом году стабильный рост продолжится. Ставки по ипотеке остаются, как и в 2020 году, на рекордно низком уровне за всю историю ипотеки. Государство запускает новые программы субсидирования и увеличивает доступность уже существующих. Банки нередко предлагают ставки ниже 6% на программы без госучастия. Поэтому считаю, что завершение льготной ипотеки 1 июля 2021 не повлечет за собой резких изменений на рынке недвижимости», — отметил Ибрагимов.

Еще по теме
Не только для туристов: как выбрать жилье в Симферополе
Чиновники в Улан-Удэ признали 12 домов аварийными втайне от жильцов
Квартиры за 200 тыс. в месяц нашли в Сибири
«Падающая» десятиэтажка появилась в Чите
смотреть все
Новосибирск #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пандемия увеличила спрос на детские кресла в Новосибирске
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Новосибирцы вступились за инспектора, застрелившего парня
Кастинг для фильма с Кяро и Аксеновой пройдет в Томске
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

urbasik

Если флаг государства не представлен то не стоит и тратиться.Если это шоу; то пусть платят шоумены не...

Dima73

Представьте этих троих утырков рядом с собой,если им пох на законные требования представителей власти...

nicollaich

Цена металла выросла по сравнению с осенней в два раза. Вопрос: виноваты металлурги или многочисленные...

Иркут 69

В стране перевернутых понятий все кверху дном. Чёрное канает за белое и наоборот... уличенные в допинге...
Sibnet.Ru