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Спасатели возобновили поиски пропавшего в Бурятии Ан-2

Источник:
Sibnet.ru
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Пропавший в Бурятии Ан-2 перед вылетом
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2
Фото: © instagram.com/ Игорь Кобзев

Поиски пропавшего в Бурятии в 2020 году Ан-2, на бору которого находилось шесть человек, возобновили в мае. Самолет ищут с Иркутской стороны и просят откликнуться свидетелей, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились шесть человек, которые должны были осмотреть лес перед обработкой от сибирского шелкопряда. Через некоторое время связь с самолетом пропала. Поиски остановили в сентябре 2020 года, а в мае возобновили.

«Уже две недели, как вновь идут поиски пропавшего самолета из Бурятии. В прошлом году спасатели были вынуждены прекратить работу. Сейчас снова есть все условия, чтобы продолжить розыск», — написал Кобзев на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что спасателям нужна информация от свидетелей. Если кто-то из горных туристов, походников, лесников видел или знает тех, кто видел желтые и синие обломки фюзеляжа, не нужно этого скрывать. «Важны любые детали. Здесь не может быть мелочей», — отметил губернатор.

Он дополнил, что родственники экипажа и пассажиров не теряют надежду на розыск самолета, а главное — людей. В прошлом году они сами выезжали в район предположительного нахождения самолета. В поисках им помогали волонтеры и местные жители.

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