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Дело полицейского переквалифицировали после смерти новосибирца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Парень, в которого полицейский выстрелил при задержании умер в больнице, следователи переквалифицировали статью на более тяжелую, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вечером в пятницу инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники начали его преследование. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление, рассказали ранее в ГУ МВД.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в больницу, а двое других — в отдел полиции. Чуть позже парень с ранением умер.

«В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с частью 1 статьи 118 УК РФ на часть 1 статью 109 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении. Ему грозит лишение свободы на два года.

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