Деревни в Красноярском крае оказались изолированы паводком

Сразу 14 населенных пунктов в Красноярском крае оказались изолированы паводком, с ними отсутствует транспортное сообщение, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожарные, спасатели, волонтеры оказывают всестороннюю помощь жителям 14 населенных пунктов в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах, отрезанных водой от "большой земли», — отмечается в сообщении.

В зоне изолированных населенных пунктов дежурят сотрудники пожарно-спасательных частей, краевые спасатели и полиция. В случае необходимости они доставляют по просьбам жителям дополнительные лекарства.

«Так, сегодня через перелитую автодорогу, соединяющую населенный пункты Каратузское и Верхний, Нижний Кужебар Каратузского района, были направлены дополнительные медикаменты», — указывает ведомство.

Кроме этого, в ряде населенных пунктов для вывода воды с подтопленных участков с помощью тяжелой техники прорыли канавы, установили дренажные траншеи. Всего на ликвидации последствий паводка работает более 50 единиц техники.