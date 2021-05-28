Новосибирский депутат опровергла наличие квартиры в Испании

Депутат Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко сообщила, что семь лет назад продала квартиру в Испании, которую нашел независимый депутат Сергей Бойко.
Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко направил в областную прокуратуру обращение с просьбой провести проверку депутата Заксобрания от «Единой России» Ирины Диденко. Он обнаружил у Диденко незадекларированную в 2008 году квартиру площадью 110 квадратных метров в Испании.
«На заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании и президиума политсовета НРО партии «Единая Россия» был рассмотрен данный вопрос и получены пояснения Ирины Валерьевны. По ее словам, данное недвижимое имущество было продано в 2014 году и ее семье не принадлежит», — говорится в сообщении новосибирского отделения партии.
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