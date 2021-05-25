Алтай получил третью вакцину от коронавируса

Партия вакцины «КовиВак» в 780 доз поступила в Республику Алтай, ранее регион в регион поступал «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщает региональное правительство.

«КовиВак» планируется доставлять в отдаленные сёла Горного Алтай, так как температура хранения вакцины составляет +2 –8. Всего в Республику Алтай на данный момент поступило 30 764 дозы вакцины трех видов. Ожидается поставка еще 5200 доз вакцины «Спутник V».

«КовиВак» – третья зарегистрированная вакцина от коронавируса в России. Она разрабтана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. В отличие от предшественников – «Спутник V» и «ЭпиВакКороны» – вакцина центра Чумакова содержит вирус, а не его фрагменты. При этом сам вирус деактивирован, то есть безопасен для человека. Вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней.