Заработал новый терминал аэропорта Кемерова

Новый терминал международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове торжественно открыли в воскресенье, благодаря ему пропускная способность аэровокзала вырастет вдвое.

Принимать пассажиров новый терминал начал с 6.30 утра. Первым рейсом, прибывшим в новый аэропорт, стал борт авиакомпании S7. Первый утренний рейс из Кузбасса авиакомпании «Аэрофлот» отправился из нового терминала в 8.10.

Терминал построен за 12 месяцев. Стоимость проекта составила 3 миллиарда рублей. Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Количество телетрапов — два. Пропускная способность аэропорта должна возрасти вдвое — с 200 до 460 пассажиров в час.

Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, оборудованное в терминале, создает эффект звездного неба.