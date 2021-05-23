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Заработал новый терминал аэропорта Кемерова

Источник:
Sibnet.ru
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Новый терминал международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове торжественно открыли в воскресенье, благодаря ему пропускная способность аэровокзала вырастет вдвое.

Принимать пассажиров новый терминал начал с 6.30 утра. Первым рейсом, прибывшим в новый аэропорт, стал борт авиакомпании S7. Первый утренний рейс из Кузбасса авиакомпании «Аэрофлот» отправился из нового терминала в 8.10.

Терминал построен за 12 месяцев. Стоимость проекта составила 3 миллиарда рублей. Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Количество телетрапов — два. Пропускная способность аэропорта должна возрасти вдвое — с 200 до 460 пассажиров в час.

Интерьер аэровокзала выполнен в космической теме: освещение, оборудованное в терминале, создает эффект звездного неба.

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