Как купить электронные компоненты из Европы с бесплатной доставкой

Крупнейший российский дискаунтер электронных компонентов «ТМ Электроникс» расширил программу бесплатной доставки — к Москве и Санкт-Петербургу присоединился Новосибирск. А в случае заказа на сумму более 5 тысяч рублей доставка будет бесплатной в 320 городов России. Генеральный директор компании Андрей Ломов рассказал, почему покупать оригинальную продукцию из Европы стало выгоднее.

«ТМ Электроникс» работает на российском рынке с 2006 года. Клиентам компании доступны более 6 миллионов номенклатурных позиций электронных деталей от ведущих мировых производителей. Заказать можно любое количество — от единственного конденсатора до промышленных объемов.

Ассортимент дискаунтера впечатляет — полупроводниковая продукция, встроенные компоненты, оптоэлектроника, трансформаторы, источники света и звука, реле и контакторы, автоматика, пассивные элементы, блоки питания, провода и кабели, компьютерные комплектующие.

Почему покупать из Европы выгоднее

Бесплатная доставка — одно из важных преимуществ «ТМ Электроникс». По словам Андрея Ломова, компания решила расширить программу, в которой до недавнего времени были только Москва и Санкт-Петербург. Теперь заказчики из Новосибирска также могут получить нужные комплектующие без расходов на доставку.

«Даже если новосибирец покупает один-единственный предохранитель, он получит деталь из Европы по минимально возможной цене, несмотря на огромные расстояния. Программа бесплатной доставки по России будет расширяться и дальше, в планах запустить ее в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», — говорит Ломов.

Кроме этого, если сумма заказа превышает 5 тысяч рублей, то бесплатная доставка работает уже по всей России. Любые электронные компоненты доставляются в 320 российских городов с помощью курьерских служб СДЭК, DHL и «Мэйджор Экспресс».

каталог «ТМ Электроникс» Фото: © Sibnet.ru

Важно, что доставка из Европы на основной российский склад в Санкт-Петербурге оперативная — в течение 5-7 рабочих дней, заказы везут самолетами из Европы. Затем организуется отправка в другие города, на сегодня доступны 2470 пунктов выдачи товаров или курьерская доставка «до двери».

Гендиректор «ТМ Электроникс» подчеркивает, что все электронные детали из каталога сертифицированы и закупаются исключительно в Европе, поэтому клиент может быть уверен в оригинальном качестве. На поставляемую продукцию действует фирменная гарантия производителя.

«Мы не работаем с Китаем, потому что для электроники главное — надежность. Нет смысла продавать китайские комплектующие, если по ним будут регулярные рекламации. Но при этом мы удерживаем низкие цены на оригинальные компоненты за счет прямых поставок», — поясняет Ломов.

Огромный каталог и бонусы

Ассортимент компании «ТМ Электроникс» — один из наиболее обширных на российском рынке, он полностью покрывает потребности обычных граждан и бизнеса. В топе продаж держатся предохранители, реле, источники питания, переключатели.

«Среди наших клиентов радиолюбители, мастерские по ремонту электроники, крупные заводы. Мы отслеживаем спрос и ежедневно работаем с каталогом, на сегодня это очень удобный и гибкий способ отыскать и заказать нужные электронные компоненты и детали», — рассказывает гендиректор «ТМ Электроникс».

Для физических лиц действует программа лояльности — после подключения клиент собирает бонусные накопительные баллы с каждой покупки без ограничений по сроку использования. Бонусами можно оплачивать до 25% следующего заказа.

В подробнейшем каталоге компании «ТМ Электроникс» легко найти нужную деталь с заданными параметрами даже без помощи специалистов. На каждый товар есть фотография, техническое описание и характеристики. При необходимости предоставляется инженерная поддержка в подборе элементной базы.

Ломов отмечает, что «ТМ Электроникс» также работает напрямую с заводами-производителями, если требуется крупная партия электронных компонентов. Более того, клиентам дискаунтера доступно оформление заказов на инженерные образцы еще до начала их официального производства.