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Бывшему замглавы Хакасии вынесли приговор за взятку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд приговорил заместителя главы Хакасию Сергея Новикова к 9 годам лишения свободы за взятку и штрафу в размере 60 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасию.

В декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между правительством Хакасии и подрядной организацией был заключен контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса психоневрологического интерната.

По данным следствия, Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку в 12 миллионов рублей за покровительство фирме.

Новиков во время личной встречи с представителем подрядной организации получил первую часть — 2 миллиона рублей, после чего был задержан. Дело завели по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Приговором суда Новикову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 60,5 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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