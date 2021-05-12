NVIDIA представила новые доступные видеокарты

NVIDIA представила новое поколение доступных мобильных видеокарт начального уровня с поддержкой технологии трассировки лучей, сообщается на сайте компании.

На рынок выйдут видеокарты RTX 3050 и 3050 Ti. Обе модели поддерживают технологию RTX, которая обеспечивает реалистичные световые эффекты. До анонса новинок самой доступной видеокартой с поддержкой технологии трассировки лучей в линейке была RTX 3060.

Так, RTX 3050 и 3050 Ti для ноутбуков имеют по 2048 и 2560 ядер. Это значительно меньше, чем у RTX 3060. Графические ускорители получат 4 ГБ оперативной памяти GDDR6. По сравнению с предыдущим поколением производитель обещает прирост игровой производительности

Кроме этого, новые видеоадаптеры смогут работать в тонких ноутбуках. Первые устройства с этими мобильными картами появятся в продаже уже этим летом. Чуть позже выйдут обычные версии RTX 3050 и 3050 Ti.