Буддийский лама пригрозил кармическим наказанием за пал травы

Нашествие саранчи, распространение болезней и засуха придут на землю, если люди не перестанут жечь сухую траву. Огонь уничтожает не только материальное, но и грозит негативным кармическим ответом человечеству, сообщил лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов.

По данным авиалесоохраны, более 80% лесных пожаров начинаются из-за палов сухой травы. Они запрещены, за нарушение предусмотрен штраф. Лама Курумканского дацана объяснил, что поджигателей ждет еще и кармическое наказание.

«В будущем этот человек (поджигатель) пострадает от огня или от болезней крови, скачков давления», — перечислил он.

Палы травы, по его словам, приводят к масштабному уничтожению флоры и фауны, засухе, частым ветрам, пересыханию водоемов, исчезновению птиц и пчел, появлению саранчи и разных инфекций.

«С буддийской точки зрения пал — это большой грех, так как в огне погибает множество живых существ, личинок, а также семена растений... Сократив их популяцию, мы обрекаем на голод все последующие звенья существ», — объяснил лама.

За это, по его словам, в будущем придется расплачиваться всем. Оголенная земля не способна «притянуть» осадки, а вызывает только ветра. И одними молитвами не исправить ситуацию. Человек, пустивший огонь, ухудшает не только свою карму, но также и карму всей местности и людей, живущих на ней.