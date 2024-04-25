Папа Римский призвал к мирным переговорам на Украине

Папа Римский Франциск призвал страны, находящиеся в состоянии войны, прекратить боевые действия и обратиться к мирным переговорам.

«Пожалуйста. Страны, находящиеся в состоянии войны, все страны, прекратите войну. Постарайтесь договориться. Стремитесь к миру», — заявил Франциск, говоря о ситуации на Украине, а также в секторе Газа.

Ранее понтифик заявил, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг».

Президент Украины Владимир Зеленский после этого отметил, что папа Римский Франциск допускает «странные» заявления, однако ему следует принять участие в конференции по Украине в Швейцарии.