Мусульмане начали праздновать Ураза‑байрам

Мусульмане 10 апреля отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам, который по традиции продлится три дня. В российских мечетях рано утром пройдут праздничные коллективные молитвы.

Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста Рамадан и снятие всех его ограничений. Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века.

Его празднуют все мусульмане вне зависимости от течения — и шииты, и сунниты. По-арабски праздник называется Ид уль-Фитр, что буквально переводится как «праздник прекращения поста».

Поскольку мусульмане определяют дату по лунному календарю, день Ураза-байрама ежегодно сдвигается по григорианскому календарю и варьируется от страны к стране, в зависимости от географического положения. В этом году он выпал на 10 апреля.

Мусульмане начинают празднование Ураза-байрама с участия в общей утренней молитве, за которой следует короткая проповедь. Во время праздника верующие традиционно поздравляют друг друга с окончанием поста, подают милостыню, а также готовят праздничные блюда.