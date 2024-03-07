Поздняя Масленица: как и когда праздновать в 2024 году

Масленица в 2024 году начнется с понедельника, 11 марта. Считается, что это поздняя Масленица, поскольку в предыдущие годы она начиналась в конце февраля.

Дата Масленицы ежегодно меняется, так как предшествует Великому посту, а его дата зависит от Пасхи, которую всегда отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Такой порядок существует с XVIII века, когда церковь сделала Масленицу частью православной культуры, назвав ее Сырной седмицей — неделей подготовки к Великому посту.

Что такое Масленица

Но в древности, по сведениям этнографов, Масленица отмечалась в районе 22 марта, поскольку была привязана к дню весеннего равноденствия. По одной из версий, праздник входил в череду земледельческих обрядов и отмечался с целью привлечения хорошего урожая.

Масленица была вовсе не женщиной, как многие считают сейчас, а мужчиной. Языческий бог солнца и плодородия Ярило представлялся древним русичам в образе молодого мужчины, ежегодно умирающего и вновь воскресающего.

Если народные гуляния всегда были в традициях празднования Масленицы, то выпечка блинов не считалась главным обрядом. А сжигание чучела, которым завершается масленичная неделя, и вовсе придумали советские работники культуры.

Но так или иначе, сегодня мы празднуем масленицу по православному календарю и по традициям с блинами и чучелом.

Масленичные дни недели

Неделя делится на два периода. Узкая Масленица — понедельник, вторник и среда, и широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Понедельник — Встреча. Свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших.

Вторник — Заигрыш. Устраивали смотрины невест и сватались. Чтобы познакомиться, парни и девушки устраивали катания на санях.

Среда — Лакомка. Теща принимала в гостях зятя, должна была продемонстрировать ему свое расположение и накормить блинами.

Четверг — Разгул, или Широкий. Начиналось широкое празднование с катаниями на лошадях, кулачными боями, ритуальным костром и штурмом снежного городка.

Пятница — Тещины вечерки. Зять приглашал тещу на ответный визит и сам пек угощение.

Суббота — Золовкины посиделки. Невестка в этот день приглашала сестру мужа и других родных, подруг для общения.

Воскресенье — Проводы, или Прощеный день. Принято просить прощения за обиды, причиненные за год. В этот день в огонь бросали блины и прощались в Масленицей.