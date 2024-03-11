Масленица началась в России

Масленичная неделя началась 11 марта, в церковном календаре она известна, как Сыропустная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом для православных.

Обычай праздновать Масленицу берет начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне тоже справляли в этот период года весенний праздник — встречу весны и проводы зимы.

У большинства россиян современная традиция празднования Масленицы далека от религии и имеет скорее развлекательный характер. Главной приметой праздника считается массовое приготовление блинов.

Однако у христиан основная идея Сырной седмицы — подготовка к Великому посту, который завершается праздником Воскресения Христова. Так, Русская православная церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи.

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье, когда Церковь вспоминает изгнание Адама из рая. Это напоминает людям о необходимости очиститься от грехов и попросить прощения у близких и даже врагов.