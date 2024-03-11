НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Масленица началась в России

Источник:
Sibnet.ru
333 1

Масленичная неделя началась 11 марта, в церковном календаре она известна, как Сыропустная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом для православных.

Обычай праздновать Масленицу берет начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне тоже справляли в этот период года весенний праздник — встречу весны и проводы зимы.

У большинства россиян современная традиция празднования Масленицы далека от религии и имеет скорее развлекательный характер. Главной приметой праздника считается массовое приготовление блинов.

Как сохранить фигуру в Масленицу

Однако у христиан основная идея Сырной седмицы — подготовка к Великому посту, который завершается праздником Воскресения Христова. Так, Русская православная церковь предписывает в эти дни отказываться от мясной пищи.

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье, когда Церковь вспоминает изгнание Адама из рая. Это напоминает людям о необходимости очиститься от грехов и попросить прощения у близких и даже врагов.

Еще по теме
Поздняя Масленица: как и когда праздновать в 2024 году
РПЦ обратилась к участникам однополых союзов
Иркутский священник призвал женщин рожать больше солдат
Глава РПЦ увидел в Дне святого Валентина пропаганду свободной любви
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Бездетная Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин отправил главкома ВМФ России в отставку
Медведев назвал Байдена «редким идиотом»
Сборная России по футболу показала новую форму
Экономист назвал главного защитника рубля
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
55
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
46
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
36
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
32
Голикова назвала «правильный возраст» для рождения ребенка