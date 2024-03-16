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Великий пост в 2024 году: календарь питания

Источник:
Sibnet.ru
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Великий пост — самый строгий и самый длинный из всех православных. В 2024 году он начнется 18 марта и завершится 4 мая. Что во время поста можно есть, а что категорически запрещено — в календаре питания.

Правила православного поста в России до сих пор определяет средневековый монашеский устав. Постные дни делятся на несколько «степеней строгости»:

«Сухоядение» — употребление холодной, не проходившей термическую обработку пищи без добавления растительного масла. Разрешены хлеб, свежие, сушеные и квашеные овощи и фрукты, орехи.

«Варение без елея» — это горячая пища, приготовленная без добавления масла. Можно варить, тушить, запекать и готовить на пару.

«Разрешение на елей» — можно готовить горячую пищу с добавлением растительного масла.

Календарь питания в Великий пост в 2024 году

Согласно каноническим правилам поста в будни пища принимается один раз в день, вечером. В субботу и воскресенье — дважды: в обеденное время и вечером. Соблюдать эти правила можно только после консультации с врачом и священником.

Можно ли есть морепродукты во время Великого поста?

Монастырский устав поста (Студийский и Иерусалимский) создавался в традициях средиземноморской кухни, где морепродукты были самой простой, доступной и дешевой едой. К тому же греческая традиция приравнивает моллюсков, мидий, устриц, кальмаров к морским растениям.

Морепродукты не запрещались, в отличие от рыбы, которую можно есть только в праздник Благовещения (если он не приходится на дни последней недели Великого поста — Страстной седмицы) и в Вербное воскресенье. А рыбная икра разрешена только в Лазареву субботу.

Протоиерей Андрей Ефанов в православном журнале «Фома» отвечал, что креветки и мидии не возбраняются, если человек может их спокойно купить и к этим продуктам нет пристрастия, потому что пост — это время совершенствования и обретения духовной свободы.

Традиция отказываться от определенной еды на протяжении почти двух месяцев появилась в III веке. До этого момента христиане ограничивали себя в пище не более 40 часов.

Можно ли пить чай и кофе?

Никаких особых указаний насчет кофе или чая в пост нет. Это растительные продукты. Но нужно заменить коровье молоко на, например, кокосовое или овсяное.

Опять же стоит ограничить или исключить кофе на время поста, если невозможно без него жить. Это будет хорошим аскетическим упражнением.

Можно ли алкоголь?

Практически весь алкоголь в пост под запретом. Никакого коньяка, водки, виски, ликеров, а также вина. Не разрешено православным и пиво, которое в католической традиции пьют наравне с вином.

Согласно Типикону (уставу, регламентирующему питание в пост), разрешено только красное сухое вино. Его можно употреблять не более двух раз в день только в субботу (исключение — Страстная суббота) и воскресенье, а также в праздники — например, в Благовещение.

В монашеском уставе прописано, что вино нужно разбавлять в два-три раза. В таком виде можно выпить не более 400 миллилитров (около двух бокалов).

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Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)