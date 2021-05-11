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Турникетов в метро Новосибирска станет больше после толпы на 9 Мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский метрополитен увеличит количество турникетов на станции «Речной вокзал» после столпотворения во время салюта 9 Мая, сообщила во вторник пресс-служба организации.

«В Новосибирском метрополитене проанализировали ситуацию, связанную со скоплением пассажиров перед станцией "Речной вокзал" после проведения праздничного салюта в День Победы. Скопление людей было вызвано наличием большого числа желающих посмотреть на салют на Михайловской набережной», – говорится в сообщении метрополитена.

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Чтобы в будущем исключить подобные ситуации и увеличить пропускную способность на «Речном вокзале», метрополитен запланировал расширение линейки турникетов на этой станции с увеличением количества проходов.

Планируется, что старые автоматы разработки 1973 года выпуска заменят на новые современного типа. Это будет сделано в первом квартале 2022 года.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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