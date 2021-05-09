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Салют в честь Дня Победы прогремел в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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День Победы в Новосибирске традиционно завершился праздничным салютом на Михайловской набережной. Военные произвели 30 залпов.

Празднование Дня Победы в Новосибирске завершилось артиллерийским салютом 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».

Салют начался в 22.00 по местному времени. Военнослужащие произвели 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустили в небо из салютных установок 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

Д-30 — советская гаубица, разработанная в начале 60-х годов. Этот вид орудия был одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии. Единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.

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