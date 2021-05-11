Волчица бродила по центру Красноярска

Волонтеры общественного движения «Догспас» отловили волчицу в центре Красноярска, ее держал неизвестный хозяин.

«В центре города была отловлена волчица. Откуда она пришла и что с ней творили, можно только догадываться. Волчица искала еду, на ней был ошейник. Приехали полиция, служба отлова. Она не боится людей и ее поймали», — говорится в сообщении движения в Instagram.

Волонтеры написали, что в лесу ей не выжить, в собачьем приюте волчице тоже делать нечего, ей нужен вольер.

«Как только природа животного (волк или помесь с собакой) выяснится, этим займется министерство природы и экологии региона. В любом случае нужно начать с хозяина, — у животного есть ошейник, а это значит, что есть и хозяин, и нужно разбираться с ним — как животное оказалось в центре города без намордника, имеет ли право хозяин его содержать», — сообщил Newslabпредставитель пресс-службе «Роева Ручья».