Редкого черного аиста сфотографировали в Новосибирской области

Краснокнижный черный аист по имени Роберт вернулся с зимовки в Индии и залетел в Новосибирскую область на пути домой, сообщил в соцсетях ученый-орнитолог Алексей Эбель

В 2019 году в Алтайском крае ученые пометили 19 аистят передатчиками. К концу года их осталось только 7, до 2021 — три. У двух птиц передатчики замолчали. А аист Роберт полетел домой после зимовки в Индии. За его путем следят многие люди.

«Роберт жив. 3 мая, он отметился в Маслянинском районе Новосибирской области, неподалеку от границы с Кемеровской. Что его сподвигло на такой вояж, сказать трудно. Может и выстрелы, которые, несомненно, не дают спокойно кормиться. В Новосибирской области сезон закрылся 30 апреля, так что там сейчас спокойнее. У нас продолжают больше распугивать, чем добывать», — написал Эбель.

Черный аист – крупная птица, размером больше серой цапли. Вес тела 3 килограммов, размах крыльев 185-205 сантиметров. Занесен в Красную книгу России.