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Первый за Уралом мобильный храм появился на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первый за Уралом мобильный храм на колесах появился в Алтайском крае для миссионерских поездок по сёлам, где нет церквей.

Самое главное – «алтарь на колёсах» создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня, сообщают «Вести-Алтай».

В селе, в Богородице-Казанском мужском монастыре, хранится главная алтайская святыня – Коробейниковская Казанская икона Божией Матери, и сотни верующих ежегодно на протяжении недели идут туда из Барнаула пешком, преодолевая более 200 километров.

На всём пути крестного хода ежедневно совершаются богослужения. Раньше для этого использовали походный храм – скинию, то есть, большую палатку. Однако теперь появится настоящий мобильный храм, который освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери.

Сейчас идёт большая работа по обустройству храма-автомобиля. Уже заказаны престол и жертвенник. Имена всех благотворителей, которые готовы внести свою лепту, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме. Ожидается, что уже в этом году мобильный храм отправится по дорогам Алтая.

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maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

west_nik

Ельцин Крым не возвратил...Потому что, Боря пил...

Albor

коммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут

Алекс555

Пора бы поставить точку в истории кто он для великой страны был на самом деле.
Sibnet.Ru