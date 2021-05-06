Первый за Уралом мобильный храм появился на Алтае

Первый за Уралом мобильный храм на колесах появился в Алтайском крае для миссионерских поездок по сёлам, где нет церквей.
Самое главное – «алтарь на колёсах» создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня, сообщают «Вести-Алтай».
В селе, в Богородице-Казанском мужском монастыре, хранится главная алтайская святыня – Коробейниковская Казанская икона Божией Матери, и сотни верующих ежегодно на протяжении недели идут туда из Барнаула пешком, преодолевая более 200 километров.
На всём пути крестного хода ежедневно совершаются богослужения. Раньше для этого использовали походный храм – скинию, то есть, большую палатку. Однако теперь появится настоящий мобильный храм, который освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери.
Сейчас идёт большая работа по обустройству храма-автомобиля. Уже заказаны престол и жертвенник. Имена всех благотворителей, которые готовы внести свою лепту, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме. Ожидается, что уже в этом году мобильный храм отправится по дорогам Алтая.
maks420я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают
west_nikЕльцин Крым не возвратил...Потому что, Боря пил...
Alborкоммунизма в Украине нет уже как 30 лет. через 50 лет тоже коммунисты виноваты будут
Алекс555Пора бы поставить точку в истории кто он для великой страны был на самом деле.