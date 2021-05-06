Мошенники в Приангарье оформляли на себя имущество умерших

Мошенники в Иркутской области узнавали персональные данные умерших людей и, подделывая документы, оформляли их собственность на себя. Родственники умерших оценили ущерб в 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Два жителя города Братска решили обогатиться с помощью мошенничества. По версии следствия, мужчины, используя поддельные документы, подписанные якобы от имени умерших собственников, оформляли на свое имя либо на подставных лиц фиктивные свидетельства о праве наследования.

Они незаконно приобрели право собственности на элитный автомобиль, два гаражных бокса, земельный участок и квартиры. Все имущество они продали. Следователи доказали 14 мошенничеств на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

В их отношении возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Родственники умерших граждан восстановили свои права на наследуемое имущество. Дело направлено в суд.