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Непогода вновь придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

На протяжении вторника в Забайкальском крае ожидается сильный ветер с порывами до 20, а местами до 30 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Синоптики Забайкальского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в течение понедельника и вторника. Так, в течение ночи во вторник местами по краю прогнозировался сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Днем во вторник также ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили синоптики. МЧС предупредило, что ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов ЖКХ, энергетики и связи, грозит повреждением крыш и травмами.

Спасатели просят при выходе на улицу одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Порывы ветра лучше переждать в помещении, на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стоять под балконами.

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