Microsoft прекратит поддержку устаревших Windows 10

Microsoft с 11 мая прекратит обслуживание старых сборок операционной системы Windows 10. В этот список вошли версии 1909, 1903 и старше.

После 11 мая 2021 года «устаревшая» операционная система перестанет получать обновления и плановые исправления, сообщается в официальном блоге Microsoft. Пользователи этих сборок уже начали получать уведомления об окончании поддержки.

Чтобы сохранить возможность обновления «десятки» пользователь должен обновить операционную систему минимум до версий May 2020 Update или October 2020 Update, рекомендует корпорация.

Ожидается, что в 2021 году Microsoft представит очередное большое обновление для операционной системы, которое получило название Windows 10X. Скорее всего, официальный переход на него начнется осенью.