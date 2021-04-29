НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft прекратит поддержку устаревших Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
115 0
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft с 11 мая прекратит обслуживание старых сборок операционной системы Windows 10. В этот список вошли версии 1909, 1903 и старше.

После 11 мая 2021 года «устаревшая» операционная система перестанет получать обновления и плановые исправления, сообщается в официальном блоге Microsoft. Пользователи этих сборок уже начали получать уведомления об окончании поддержки.

Чтобы сохранить возможность обновления «десятки» пользователь должен обновить операционную систему минимум до версий May 2020 Update или October 2020 Update, рекомендует корпорация.

Ожидается, что в 2021 году Microsoft представит очередное большое обновление для операционной системы, которое получило название Windows 10X. Скорее всего, официальный переход на него начнется осенью.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Подсчитано количество пользователей Windows
Microsoft исправит критическую ошибку Windows
Древний компьютер научили добыче биткоинов
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Кузбасса не рискнули попробовать 36-летний лимонад
Масштабное чествование «Авангарда» устроят в Омске
Умер глава УГИБДД по Новосибирской области
Ограждение психбольницы рухнуло в Новосибирске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Прямо тянет процитировать солнцеликого. Кто как обзывается, сам так называется)

Muzykant

И какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.

Иркут 69

А кто это, Медведев...? И почему нам необходимо знать о мнении какого то невнятного человечка, сидящего...

andrei703333

А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...
Sibnet.Ru