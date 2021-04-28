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Красноярец стал призером конкурса в Бельгии с проектом дома-цветка

Источник:
Sibnet.ru
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Студент Сибирского федерального университета Матвей Негода занял третье место на архитектурном конкурсе в Брюсселе с проектом Дома искусств в виде цветка ириса, сообщает пресс-служба вуза.

На международный архитектурный конкурс идей, проводимый платформой «Start for Talents», были поданы более 130 проектов из разных стран мира. 

Проект Дома искусств в европейской столице Брюсселе рядом с исторической площадью Гран–Плас получил очень высокую оценку международного жюри, обойдя проекты-финалисты архитекторов из США, Испании, Китая, России и Чили. Проект будет опубликован в международном издании «Сontest Book».

По задумке автора, здание принимает форму болотного ириса — давнего символа Брюсселя. Здание выполнено в форме цветка из трех лепестков с пластичной кровлей и словно вырастает из небольших водоемов, расположенных на площади, которые, в свою очередь, символизируют когда-то существовавшие на месте города болота.

Фото: © СФУ

«Дом искусств состоит из трех функциональных блоков и ориентирован таким образом, чтобы раскрыть весь его объем и повернуть передний фасад в сторону основных пешеходных направлений. Визуальный эффект раскрытия усиливается наклоном двух боковых функциональных блоков и возвышением центрального, в котором расположен главный вход», — рассказал автор проекта Матвей Негода.

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