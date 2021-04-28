Красноярец стал призером конкурса в Бельгии с проектом дома-цветка

Студент Сибирского федерального университета Матвей Негода
занял третье место на архитектурном конкурсе в Брюсселе с проектом Дома
искусств в виде цветка ириса, сообщает пресс-служба вуза.
На международный архитектурный конкурс идей, проводимый платформой
«Start for Talents», были поданы более 130 проектов из разных стран мира.
Проект Дома искусств в европейской столице Брюсселе рядом с
исторической площадью Гран–Плас получил очень высокую оценку международного
жюри, обойдя проекты-финалисты архитекторов из США, Испании, Китая, России и
Чили. Проект будет опубликован в международном издании «Сontest Book».
По задумке автора, здание принимает форму болотного ириса —
давнего символа Брюсселя. Здание выполнено в форме цветка из трех лепестков с
пластичной кровлей и словно вырастает из небольших водоемов, расположенных на
площади, которые, в свою очередь, символизируют когда-то существовавшие на
месте города болота.
«Дом искусств состоит из трех функциональных блоков и
ориентирован таким образом, чтобы раскрыть весь его объем и повернуть передний
фасад в сторону основных пешеходных направлений. Визуальный эффект раскрытия
усиливается наклоном двух боковых функциональных блоков и возвышением
центрального, в котором расположен главный вход», —
рассказал автор проекта Матвей Негода.