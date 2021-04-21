Шерегеш побил рекорд по количеству туристов

Горнолыжный курорт Шерегеш принял в этом сезоне свыше 2 миллионов отдыхающих, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Впервые в истории за зимний сезон Шерегеш установил сразу два рекорда посещаемости. В новогодние каникулы на горнолыжном курорте был зафиксирован 1,5-миллионный гость, а во время фестиваля GrelkaFest число посещений преодолело двухмиллионный рубеж.

«Теперь наша основная задача — сделать наш самый известный горнолыжный курорт Кузбасса круглогодичным», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

Еще 2-3 недели в Шерегеше будут принимать любителей зимнего отдыха. Затем последует небольшой ремонтно-подготовительный период, после чего начнется летний сезон. За лето 2020 года в Горной Шории также отдохнуло рекордное количество гостей — 250 тысяч. В этом году здесь планируют принять еще больше туристов.

Сейчас на курорте «Шерегеш» действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 18 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок.