Виртуальные серверы RUVDS: где хранить данные

Виртуальные серверы (VPS) представляют собой высокоэффективную систему хранения данных, где можно разместить большое количество сайтов согласно условиям тарифного плана от провайдера.

По специфике управления и строению они больше напоминают физический выделенный сервер. В распоряжении разработчиков — root-права, персональные IP-адреса, таблицы маршрутизации и другие инструменты стандартного сервера.

Особенности и принцип действия

На базе виртуального сервера VPS/VDS можно проектировать различные версии библиотек или вносить изменения в существующие базы данных. Также у пользователя есть возможность удалять, регистрировать и менять разные файлы, в том числе и в корневом хранилище, либо интегрировать собственный софт для кастомизации виртуального сервера.

По принципу работы VPS имитирует отдельный физический сервер. Пользователь может запускать на одном устройстве несколько виртуальных пространств. За исключением базовых ограничений, любой сервер обеспечивает максимальный и независимый контроль

Услуги виртуальных серверов от компании RUVDS

RUVDS является одним из крупнейших международных хостингов, работающих в разных странах мира. Сегодня офисные центры компании расположены в 11 дата-центрах. Среди них:

три в Москве;

один в Санкт-Петербурге;

по одному в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Лондоне, Амстердаме и Франкфурте.

Внедрение распределенной сети минимизирует риски потребителей, позволяя арендовать аппаратные мощности, расположенные в непосредственной близости возле офисного помещения или предприятия. В этом случае срабатывает простой принцип: чем меньше дистанция между потребителем и источником сетевых ресурсов, тем быстрее работает сеть.

У компании RUVDS есть множество достоинств:

демократичная ценовая политика (стоимость услуг провайдера начинается от 30 руб./месяц, что соответствует затратам на аренду обычного хостинга);

обширный набор функций и сетевых инструментов. По желанию, можно установить на виртуальный сервер дополнительные средства защиты от доступа злоумышленников, добавить аппаратные компоненты (графическую карту, панель управления и т.д.);

использование прогрессивных программных решений для поддержания стабильности и бесперебойности работы.

Другие достоинства сервиса были подтверждены в ходе независимых тестов. Как утверждают источники информационного портала xakep.ru, сервера RUVDS занимают ведущие места в рейтингах по показателях цены и качества.