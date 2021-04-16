Холодостойкая пальма зацвела в томском ботсаду

Одна из самых холодостойких пальм на планете зацвела в
ботсаду ТГУ, этой пальме уже 50 лет, сообщает пресс-служба вуза.
Начала цвести пальма трахикарпус Форчуна. Его родина — Восточная Азия (Китай, Япония), способна выдерживать низкие температуры до минус 15 градусов. У нее очень необычный мохнатый ствол, укутанный грубым волокном, который спасает пальму от холода.
«Можно наблюдать цветение самого крупного экземпляра пальмы
в нашей коллекции. Она растет в грунте оранжереи и имеет высоту 10 метров.
Пальме около 50 лет, она цветет ежегодно весной, и в этом году у нее три
цветоноса метровой длины с тысячами мелких желтых цветков», – сказал директор
СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.
Трахикарпусы стали очень популярными пальмами для уличного
озеленения во многих странах с субтропическим климатом. В России в большом
количестве их выращивают на Черноморском побережье.