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Холодостойкая пальма зацвела в томском ботсаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Одна из самых холодостойких пальм на планете зацвела в ботсаду ТГУ, этой пальме уже 50 лет, сообщает пресс-служба вуза.

Начала цвести пальма трахикарпус Форчуна. Его родина —  Восточная Азия (Китай, Япония), способна выдерживать низкие температуры до минус 15 градусов. У нее очень необычный мохнатый ствол, укутанный грубым волокном, который спасает пальму от холода.

«Можно наблюдать цветение самого крупного экземпляра пальмы в нашей коллекции. Она растет в грунте оранжереи и имеет высоту 10 метров. Пальме около 50 лет, она цветет ежегодно весной, и в этом году у нее три цветоноса метровой длины с тысячами мелких желтых цветков», – сказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

Трахикарпусы стали очень популярными пальмами для уличного озеленения во многих странах с субтропическим климатом. В России в большом количестве их выращивают на Черноморском побережье.

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