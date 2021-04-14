Санврачи Бурятии приготовились к борьбе с крысами

Санврачи Бурятии готовятся к борьбе с крысами

Роспотребнадзор по Бурятии решил усилить профилактику инфекций, передающихся от крысы к человеку, чтобы не допустить массового отравления детей, как в Красноярске.

В марте в Красноярске произошло массовое отравление школьников. Дети отравились школьными салатами из сырых овощей, на которых позже обнаружили возбудителей иерсиниоза.

Иерсиниоз — острое инфекционное заболевание. Поражает желудочно-кишечный тракт. Характеризуется температурой и рвотой. Болезнь может привести к поражению печени, опорно-двигательного аппарата, вызвать сепсис, гепатит, менингит, пиелонефрит.

Переносчики заболевания — крысы. Они пробираются в хранилища, чтобы добыть еду и оставляют на фруктах и овощах вредные для человека бактерии, сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор по Бурятии начал плановые проверки предприятий. В прошлом году из 200 отобранных проб не выявили ни одного подозрения на иерсиноз.