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Дети в Красноярском крае в очередной раз отравились в столовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © EdMontez / Pixabay License

Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку из-за массового отравления школьников в Железногороске. Это второй случай за два месяца.

В начале марта в Красноярске отравились 115 учащихся 27 школ в Советском и Октябрьском районах. Источник распространения возбудителя инфекции нашли на складах СПК «Аленушка», а также цеха ООО «Респект», занимающихся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

В понедельник в следственные органы поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8-11 классов «Школы космонавтики» в Железногорске. Одного ребенка увезли в больницу, остальным медики оказали необходимую помощь на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты измают образцы пищи, берутся смывы рук персонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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