НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Паводки поставили под угрозу чистоту Байкала

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © Sergey Saurskiy / CC BY-SA 3.0

Власти Иркутской области ввели режим ЧС в городе Байкальск, где находятся накопители бывшего целлюлозно-бумажного комбината с ядовитыми отходами. Большая вода может смыть токсичные вещества в Байкал.

БЦБК обанкротился в 2013 году, но за 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. Паводковые воды возле накопителей могут привести к катастрофе.

«В Байкальске введен режим ЧС. Главная цель — избежать подтопления карт-накопителей БЦБК талыми водами», — сообщил губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Зимой в районе осадков выпало в три раза больше нормы, сейчас началось активное снеготаяние и ожидаются дожди. Специалисты, по словам губернатора, предупредили, что есть риск перелива воды из накопителей и необходимо снижать ее уровень.

Еще по теме
Бакланы отобрали улов у иркутских рыбаков
Сердитые медведи разбрелись в поисках еды у Байкала
Климатологи зафиксировали ускорение потепления в России
Похолодание придет в Бурятию
смотреть все
Иркутск #Гео #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бывшего цыганского барона в Томске поймали с героином и оружием
Бакланы отобрали улов у иркутских рыбаков
Жители Читы создали ОПГ по легализации мигрантов
Паводки поставили под угрозу чистоту Байкала
Самое популярное
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Игра Dota 2 получила масштабный патч
Американский флот зайдет в Черное море
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал Байдену о своем видении ситуации на Украине
Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией
Общественники предупредили о дефиците лекарств
Киев попросил разместить на Украине американские ЗРК Patriot
Отношения
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
51
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
44
Американский флот зайдет в Черное море
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
38
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
Sibnet.Ru