Паводки поставили под угрозу чистоту Байкала

Власти Иркутской области ввели режим ЧС в городе Байкальск, где находятся накопители бывшего целлюлозно-бумажного комбината с ядовитыми отходами. Большая вода может смыть токсичные вещества в Байкал.

БЦБК обанкротился в 2013 году, но за 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. Паводковые воды возле накопителей могут привести к катастрофе.

«В Байкальске введен режим ЧС. Главная цель — избежать подтопления карт-накопителей БЦБК талыми водами», — сообщил губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Зимой в районе осадков выпало в три раза больше нормы, сейчас началось активное снеготаяние и ожидаются дожди. Специалисты, по словам губернатора, предупредили, что есть риск перелива воды из накопителей и необходимо снижать ее уровень.