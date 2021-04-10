Windows лишилась графического редактора Paint

Операционная система Windows 10 лишилась графического редактора Paint, теперь программа доступна только в магазине Microsoft Store, сообщается на сайте компании.

Paint исчезла из сборки Windows 10 Insider Preview Build 21354, ранее программа была встроена в операционную систему. Кроме этого, в магазин Microsoft Store перенесли еще одну встроенную программу Snipping Tool («Ножницы»).

После переноса Paint получила новый логотип в дизайне Fluent Design. При этом функции программы остались прежними. Разработчики пообещали поставлять для популярного приложения своевременные обновления.

Paint — графический редактор, выпущенный Microsoft в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0x. Программа считается культовой среди пользователей персональных компьютеров, несмотря на устаревшие возможности.