Суд в Красноярске вынес приговор участникам нападения на инкассаторов

Красноярский краевой суд вынес приговор двум участникам ограбления инкассаторов. Их приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

Ограбление произошло в мае 2020 года, когда группа инкассаторов привезла в одно из отделений банка кассеты с деньгами, чтобы загрузить их в банкоматы. Как только двое охранников вышли из броневика их обстреляли. Добычей грабителей стали 2,3 миллиона рублей.

Организатором нападения был Алексей Истягин. После задержания он пошел на сделку со следствием и объяснил, что решился на ограбление, так как его жене требовались деньги на лечение, а его бизнес почти не приносил дохода. Суд вынес ему приговор в понедельник — 11 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Михаил Рубцов и Юрий Чанчиков фигурировали в деле, как участники нападения. Рубцов, во время последнего слова в суде заявил, что пошел на ограбление, потому что хотел помочь Истягину деньгами для лечения больной жены. Он признал вину.

Чанчиков рассказал суду о непростой жизни, которая, по его словам, и привела его к такому исходу. Вину Чанчиков признал и в содеянном раскаялся.

Красноярский краевой суд в пятницу признал обоих виновными в разбойном нападении, совершенное организованной группой. Чанчикову предстоит отбывать в колонии строго режима 15 лет, а Рубцову — 14 лет.