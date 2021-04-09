НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Суд в Красноярске вынес приговор участникам нападения на инкассаторов

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярский краевой суд вынес приговор двум участникам ограбления инкассаторов. Их приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

Ограбление произошло в мае 2020 года, когда группа инкассаторов привезла в одно из отделений банка кассеты с деньгами, чтобы загрузить их в банкоматы. Как только двое охранников вышли из броневика их обстреляли. Добычей грабителей стали 2,3 миллиона рублей.

Организатором нападения был Алексей Истягин. После задержания он пошел на сделку со следствием и объяснил, что решился на ограбление, так как его жене требовались деньги на лечение, а его бизнес почти не приносил дохода. Суд вынес ему приговор в понедельник — 11 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Михаил Рубцов и Юрий Чанчиков фигурировали в деле, как участники нападения. Рубцов, во время последнего слова в суде заявил, что пошел на ограбление, потому что хотел помочь Истягину деньгами для лечения больной жены. Он признал вину.

Чанчиков рассказал суду о непростой жизни, которая, по его словам, и привела его к такому исходу. Вину Чанчиков признал и в содеянном раскаялся.

Красноярский краевой суд в пятницу признал обоих виновными в разбойном нападении, совершенное организованной группой. Чанчикову предстоит отбывать в колонии строго режима 15 лет, а Рубцову — 14 лет.

Еще по теме
Новосибирец ответит в суде за призывы к беспорядкам на митинге
Избившая врача жительница Кузбасса объяснилась
Чиновница и опекуны в Приангарье отобрали у сирот 25 миллионов
Новосибирского полицейского обвинили в пытках электрошокером
смотреть все
Красноярск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирец ответит в суде за призывы к беспорядкам на митинге
Газ взорвался на томском заводе ЖБК
Новосибирец споет с Бастой в шоу «Музыкальная интуиция»
Избившая врача жительница Кузбасса объяснилась
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдеп объяснил оскорбление Путина политическим прагматизмом
Цены на бензин будут сдерживать еще более 10 лет
ЦБ рассказал о достоинствах цифрового рубля
Власти проверят обоснованность цен на жилье
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Доходы стали аналогичны тем, что на родине, зачем на дорогу деньги тратить.

Uynachalnica

ЦитатаИ этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — приводит...

DYNAMO7294

Его все время гневают и беспокоят цены то на бензин то на продукты! А толку то с этого 0! Абсолютный...

Удавиков

пескову самому надо взять лопату в руки и поработать за 12-15 тыс в месяц
Sibnet.Ru