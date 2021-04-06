Суд в Красноярске вынес приговор организатору ограбления инкассаторов

Суд вынес приговор организатору нападения на инкассаторов Алексею Истягину. Он проведет в колонии 11 лет, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Утром 30 мая 2020 года группа инкассаторов привезла в одно из отделений банка кассеты с деньгами, чтобы загрузить их в банкоматы. Но как только двое охранников вышли из броневика их обстреляли. Огонь открыл налетчик, одетый в длинный плащ с капюшоном.

Его сообщник подхватил выроненную ранеными инкассаторами сумку с наличными. После чего гангстеры сели в подъехавший автомобиль и скрылись. Их добычей стали 2,3 миллиона рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Нашли налетчиков через неделю. Алексей Истягин — организатор нападения — написал явку с повинной. По его словам, он планировал преступление несколько лет из-за нехватки денег. Жена нуждалась в дорогостоящем лечении, а складской бизнес, которым он занимался, приносил небольшой доход.

Он изучил работу инкассаторов, купил подержанный автомобиль, прикрутил на машину госномера другого региона, подбросил в салон ложные улики — чужие волосы, которые он собирал в парикмахерских.

Суд признал Истягина виновным по пунктами «а,б,в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенной организованной группой) и частью 1 статьи 209 УК РФ (бандитизм). Он проведет в колонии строго режима 11 лет, выплатит штраф в 120 тысяч рублей и компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 1,5 миллиона рублей.