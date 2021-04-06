НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Суд в Красноярске вынес приговор организатору ограбления инкассаторов

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Фото: © Sibnet.ru

Суд вынес приговор организатору нападения на инкассаторов Алексею Истягину. Он проведет в колонии 11 лет, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

Утром 30 мая 2020 года группа инкассаторов привезла в одно из отделений банка кассеты с деньгами, чтобы загрузить их в банкоматы. Но как только двое охранников вышли из броневика их обстреляли. Огонь открыл налетчик, одетый в длинный плащ с капюшоном.

Его сообщник подхватил выроненную ранеными инкассаторами сумку с наличными. После чего гангстеры сели в подъехавший автомобиль и скрылись. Их добычей стали 2,3 миллиона рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Нашли налетчиков через неделю. Алексей Истягин — организатор нападения — написал явку с повинной. По его словам, он планировал преступление несколько лет из-за нехватки денег. Жена нуждалась в дорогостоящем лечении, а складской бизнес, которым он занимался, приносил небольшой доход.

Он изучил работу инкассаторов, купил подержанный автомобиль, прикрутил на машину госномера другого региона, подбросил в салон ложные улики — чужие волосы, которые он собирал в парикмахерских.

Суд признал Истягина виновным по пунктами «а,б,в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенной организованной группой) и частью 1 статьи 209 УК РФ (бандитизм). Он проведет в колонии строго режима 11 лет, выплатит штраф в 120 тысяч рублей и компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 1,5 миллиона рублей.

Еще по теме
Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку
Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле
Обвиняемый в жестоком убийстве в Омске 26 лет скрывался от следствия
Группу экстремистов схватили в Омске
смотреть все
Красноярск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Школьников унесло на льдине по Оби
Работодатели Новосибирска увеличили зарплаты продавцам и логистам
Суд в Красноярске вынес приговор организатору ограбления инкассаторов
Грузовики на ходу провалились под лед Байкала
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
37
Навальный отверг предложенное лечение
37
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
33
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
29
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Sibnet.Ru