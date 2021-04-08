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Женщина в Забайкалье выплатит 4 миллиона за поддельные сумки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hans / Pixabay License

Жительница Забайкалья выплатит 4 миллиона рублей компании «Шанель САРЛ» за незаконный ввоз в Россию поддельных сумок, сообщила пресс-служба Краснокаменского суда Забайкалья.

В марте в суд обратился представитель компании «Шанель САРЛ». Он заявил, что одна из жительниц Забайкалья нанесла фирме ущерб незаконным использованием товарного знака.

Суд установил, что гражданка, действительно, пыталась перевезти через таможню 17 сумок с ярлыками и рисунком «Chanel» и соответствующими бумажными этикетками. В дальнейшем она планировала их продать.

Истец настаивал, что женщина незаконно использовала товарный знак и нанесла правообладателю ущерб. Исходя из отпускной цены одной сумки — 3,5 тысячи евро, ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Суд удовлетворил требование истца. Теперь женщине придется выплатить 4 миллиона правообладателю, она также должна отдать 28,5 тысячи госпошлины.

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