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ФАС выдала предупреждение OZON

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение онлайн-ретейлеру Ozon о необходимости внести изменения в оферту, а также прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов, говорится в сообщении службы.

В течение 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия Ozon. Жалобы касались навязывания продавцам участия в услуге «Баллы за скидки!, неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов, сказано в сообщении.

«По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов», — отметили в ФАС.

ФАС указывает, что в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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ld_andrey

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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

mosquito__2010

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ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает