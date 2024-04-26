ФАС выдала предупреждение OZON

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение онлайн-ретейлеру Ozon о необходимости внести изменения в оферту, а также прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов, говорится в сообщении службы.

В течение 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия Ozon. Жалобы касались навязывания продавцам участия в услуге «Баллы за скидки!, неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов, сказано в сообщении.

«По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов», — отметили в ФАС.

ФАС указывает, что в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.