«Мегамаркет» начал продажу автомобилей Lada

Маркетплейс «Мегамаркет» объявил о начале онлайн-продаж автомобилей Lada. Пока что площадка предлагает на выбор три модели Lada: Granta, Niva Legend 4х4 и Niva Travel.

Техническим оператором процесса выступает «СберАвто», сервис для покупки и продажи авто онлайн, уточнила пресс-служба маркетплейса. При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер для уточнения деталей.

В рамках пилота автомобили будут доступны только в Самарской области, однако в дальнейшем «Мегамаркет» планирует расширять модельный ряд и географию онлайн-продаж. Кроме этого, намечено внедрить опцию доставки машины до дома.

В перспективе также ожидается появление возможности получения кешбэка бонусами «Спасибо» за покупку машины, которыми можно будет оплачивать до 99% стоимости покупок у партнеров «Сбера».