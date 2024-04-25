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«Мегамаркет» начал продажу автомобилей Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс «Мегамаркет» объявил о начале онлайн-продаж автомобилей Lada. Пока что площадка предлагает на выбор три модели Lada: Granta, Niva Legend 4х4 и Niva Travel.

Техническим оператором процесса выступает «СберАвто», сервис для покупки и продажи авто онлайн, уточнила пресс-служба маркетплейса. При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер для уточнения деталей.

В рамках пилота автомобили будут доступны только в Самарской области, однако в дальнейшем «Мегамаркет» планирует расширять модельный ряд и географию онлайн-продаж. Кроме этого, намечено внедрить опцию доставки машины до дома.

В перспективе также ожидается появление возможности получения кешбэка бонусами «Спасибо» за покупку машины, которыми можно будет оплачивать до 99% стоимости покупок у партнеров «Сбера».

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Авто #Авторынок #Торговля
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Топ комментариев

corrector

Отберут у нас 5 млрд. долл, зачит надо отобрать у них ВСЁ, что есть на территории РФ. принадлежащее...

volodey19760802

Ну всё правильно. Сама же отказалась от сборной выбрав нейтральный статус...

ld_andrey

РФ и Китай предложили внести правки в эту резолюцию, чтобы запретить выводить на орбиту любое оружие...

nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?