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Hugo Boss объявил об уходе из России

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкий производитель одежды Hugo Boss объявил об уходе из России. Компания уже получила согласие властей на продажу своих российских активов сети универмагов Stockmann.

«Мы можем подтвердить, что компания Hugo Boss достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России», — говорится в заявлении компании.

Сделка может быть закрыта в третьем квартале 2024 года. Тогда же должны открыться магазины бренда. Согласно оценке экспертов, с учетом обязательного 50% дисконта сумма сделки могла составить от 700 миллионов до 800 миллионов рублей.

Hugo Boss в марте 2022 года временно закрыл свои магазины и приостановил все розничные операции и онлайн-продажи в России. Под управлением компании находилось 19 магазинов в России.

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Экономика #Торговля
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