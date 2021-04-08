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Локоть запретил переименовывать улицу Королева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Улица имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева не будет переименована, заявил в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Депутат Горсовета Ростислав Антонов в четверг предложил мэрии переименовать улицу имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева в Дзержинском районе Новосибирска в честь академика Сергея Королева, так как именно с ним, согласно данным соцопроса, у новосибирцев ассоциируется эта фамилия.

«Я очень ответственно, даже с трепетом отношусь к теме названий улиц, которые исторически сложились в Новосибирске. Когда-то власти приняли такие решения, не нам, наверное, эти решения принимать. Предложения, связанные с игрой слов, каламбуром фамилий я совсем не понимаю», – сказал Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

Он заявил, что не поддерживает идею любой смены исторически сложившегося названия и напомнил, что переименование улицы повлечет за собой затраты. Локоть предложил активистам придумывать новые названия для улиц в новых микрорайонах.

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Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Uynachalnica

И это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
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