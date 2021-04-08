Новосибирскую улицу Королева предложили переименовать в улицу Королева

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил мэрии переименовать улицу имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева в Новосибирске в честь академика Сергея Королева.

Об инициативе Антонова сообщила пресс-служба организации «Гражданский партуль», которую он возглавляет. Общественник сослался на то, что недавно в городе провели соцопрос, результаты которого показали, что новосибирцы ассоциируют фамилию Королев с советским ученым.

«Я прошу узаконить народное понимание улицы. Исторически сложилось так, что абсолютное число горожан воспринимают ее как названную в честь академика Королева, конструктора ракетно-космических систем. Для меня самого стало большим удивлением, что речь на самом деле идет о директоре завода. Не сомневаюсь, он был достоин этого, возможно, целесообразно назвать в его честь один из безымянных скверов в Дзержинском районе. Но улица, без сомнения, должна носить имя ученого», – сказал Антонов.