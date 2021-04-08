Новосибирскую улицу Королева предложили переименовать в улицу Королева

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил мэрии переименовать улицу имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева в Новосибирске в честь академика Сергея Королева.
Об инициативе Антонова сообщила пресс-служба организации «Гражданский партуль», которую он возглавляет. Общественник сослался на то, что недавно в городе провели соцопрос, результаты которого показали, что новосибирцы ассоциируют фамилию Королев с советским ученым.
«Я прошу узаконить народное понимание улицы. Исторически сложилось так, что абсолютное число горожан воспринимают ее как названную в честь академика Королева, конструктора ракетно-космических систем. Для меня самого стало большим удивлением, что речь на самом деле идет о директоре завода. Не сомневаюсь, он был достоин этого, возможно, целесообразно назвать в его честь один из безымянных скверов в Дзержинском районе. Но улица, без сомнения, должна носить имя ученого», – сказал Антонов.
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!