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Новосибирскую улицу Королева предложили переименовать в улицу Королева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил мэрии переименовать улицу имени директора завода точного машиностроения Михаила Королева в Новосибирске в честь академика Сергея Королева.

Об инициативе Антонова сообщила пресс-служба организации «Гражданский партуль», которую он возглавляет. Общественник сослался на то, что недавно в городе провели соцопрос, результаты которого показали, что новосибирцы ассоциируют фамилию Королев с советским ученым.

«Я прошу узаконить народное понимание улицы. Исторически сложилось так, что абсолютное число горожан воспринимают ее как названную в честь академика Королева, конструктора ракетно-космических систем. Для меня самого стало большим удивлением, что речь на самом деле идет о директоре завода. Не сомневаюсь, он был достоин этого, возможно, целесообразно назвать в его честь один из безымянных скверов в Дзержинском районе. Но улица, без сомнения, должна носить имя ученого», – сказал Антонов.

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Новосибирск #Город #Активисты
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Топ комментариев

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

Nik3316

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Uynachalnica

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