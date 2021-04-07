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Пропитанную наркотиком куртку передали в новосибирский СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники СИЗО №1 Новосибирска нашли в одной из передач для заключенного куртку, предположительно, пропитанную наркотическим веществом, сообщила в среду пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

«В ходе досмотра посылки у сотрудников комнаты приема передач возникли сомнения по поводу куртки, поэтому была применена специальная собака по поиску наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по кличке Зера», – сказано в сообщении ведомства.

Собака нашла на куртке подозрительные места. После этого сотрудники СИЗО заметили белые подтеки в районе воротника и карманов. Куртку передали в отдел полиции для проведения экспертизы.

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Новосибирск #ЧП #Криминал
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