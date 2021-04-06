Замгубернатора рассказал о судьбе минеральной воды «Терсинка»

Аукцион на право пользования недрами Терсинского месторождения состоится в мае, новый собственник должен сделать «Терсинку» новым «Боржоми», сообщил заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов в Instagram.

Компания «МВМ», которая добывала минеральную воды на Терсинском месторождении, лишилась лицензии в 2019 году. По словам Панова, потери воды были колоссальные: «3% извлекалось и разливалось, а остальные 97% сбрасывались в реку Верхняя Терсь и в почву в виде сточных вод».

«Аукцион на право пользования недрами Терсинского месторождения назначили на 5 мая. Надеюсь, победителем станет ответственный собственник, который будет не растрачивать попусту уникальные ресурсы, а сделает "Терсинку" новым кузбасским "Боржоми"», — написал Панов в Instagram.

Он добавил, что Терсинское месторождение подходит для развития санаторно-курортного туризма, который даст новые рабочие места Новокузнецкому району.

Терсинское месторождение было открыто при бурении скважины для разведки Макарьевского каменноугольного месторождения в 1967 году. Терсинская вода содержит ионы кальция, натрия, калия, магния, железо, по своему типу близка к углекислым водам «Боржоми» (Грузия), «Поляна» (Украина), «Ессентуки».